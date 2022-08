Ontwikkelingshulp, immigratiebeleid, asielbeleid...

Dat is m.i. zorg die je (pas dan) kunt verlenen als je 'je zaakjes op orde hebt'. Zolang dat niet het geval is dien je die zorg te minimaliseren of op te schorten tot 'betere tijden'.

Simpeler is het niet. Dat is geen economische wet, maar 'common sense'.

Zoom in op 'gezinsniveau': in slechtere tijden moesten wij ook keuzes maken (die door iedereen gedragen werden) en bepaalde uitgaven opschorten. Mede daardoor kregen wij de zaak weer op de rails.

Zoom uit op nationaal niveau. Daar werkt het niet anders. Nu.even.geen.ontwikkelingshulp.

Nu.even.geen.immigratie.

Nu.even.geen.asielzoekers.toelaten.

Eerst de zaak op orde brengen, om vervolg- en nevenschade (die vele malen groter zullen zijn (groeiende maatschappelijke onrust, stijgende criminaliteit, meer huiselijk geweld, groeiende intolerantie, etc.) te beperken.

Of ik wat dit betreft optimistisch ben? Dank je de koekoek. Europa -en Nederland for that matter- is een sterfhuis. Dus: riemen vast....

In the shuffling madness

Of the locomotive breath

Runs the all-time loser

Headlong to his death

Oh, he feels the piston scraping

Steam breaking on his brow

Old Charlie stole the handle

And the train it won't stop

Oh no way to slow down...