Onvoorziene omstandigheden? Bijna al deze dingen zijn ten eerste male self-inflicted door absoluut ondoordacht beleid, de enige uitzondering is Corona en klimaat(en van die laatste kun je je afvragen of dit een acuut probleem is dat uitsluitend door NL op te lossen is).

Alle andere dingen zijn extreem verergerd de samenleving zo in te richten en te optimaliseren dat 'zolang alles goed gaat loopt 't als een trein', maar bij een kink in de kabel is er geen backup, geen plan B, geen rek, geen slackspace: allemaal wegbezuinigd of geoptimaliseerd om zo efficient mogelijk te werken.

Koopkrachtcrisis is 90% ECB beleid, maar we hebben zelf gekozen voor de Euro, ondanks dat in de afgelopen 25 jaar een aantal landen ongestraft niet voldeed aan de voorwaarden, deze landen daar niet op aangesproken cq. consequenties voor het niet halen van de norm: Nalatigheid overheidswege dus.

Stikstof crisis zat al heel lang in de pijplijn maar de overheid keek weg en weigerde te handhaven tot een rechter een uitspraak deed: Nalatigheid overheidswege dus.

Zorgcrisis is vooral ontstaan door privatisering(de kosten bij ziekenhuizen onderbrengen en de winsten bij private zorgverzekeraars) en iedereen en z'n moeder ZZP'er te maken: En dan raar opkijken als je 100 euro per uur voor verpleging in rekening krijgt. Goh waarom is zorg zo duur? : Domme keuze van de overheid.

Zorgcrisis ook nog eens verergerd door i.p.v. oudjes bij elkaar in een bejaardentehuis te stoppen, laten we het personeel rondrijden: geen doorstroming woningmarkt(wooncrisis verergerd!) + lagere efficiëntie personeel doordat 20-50% van de dag bestaat uit van klant naar klant rijden: Domme keuze overheid.

Energiecrisis: self-inflicted omdat klimaatstrijders ons jarenlang bang gemaakt hebben voor kernenergie en ons liever afhankelijk maken van een dictator: Domme keuze overheid door wensdenken ipv realistiche politiek.

Asielcrises: geheel eigen keuze. Eerst een bouwstop laten afkondigen door een rechter, vervolgens alle oudjes 'zolang mogelijk thuis laten wonen' en dan wel 50-100k man het land binnen hengelen en dan raar opkijken dat de doorstroming stopt?

Juist omdat er zoveel onvoorzien is, heb je buffers nodig, zodat bij stress of druk het systeem kan rekken en klappen opvangen. Als je alleen plant voor de happy flow, vraag je dus om crises.