thecradle.co/Article/columns/7672 Columnist Pepe Escobar van 'The Cradle (Follow the Money) legt uit wat de gevolgen zijn van contra-sancties van RU richting 'het westen'. Uit dit artikel: "The Russophobic all-out attack on Russian exports also targets palladium metals – vital for electronics, from laptops to aircraft systems. Prices are skyrocketing. Russia controls 50% of the global market. Then there are noble gases – neon, helium, argon, xenon – essential for production of microchips. Titanium has risen by a quarter, and both Boeing – by a third – and Airbus – by two thirds – rely on titanium from Russia.

Oil, food, fertilizers, strategic metals, neon gas for semiconductors: all burning at the stake, at the feet of Witch Russia."

Dus geen vliegtuigbouw meer, geen fabricage van electrische auto's, geen chips. Amerikaanse diplomaten hebben een lijst opgesteld van alles wat NIET onder de sancties tegen RU valt, waarmee RU een kant-en-klaar menu krijgt voorgeschoteld van datgene waarmee 'het westen' daadwerkelijk economisch pijn gaat lijden. President Biden heeft delegaties gestuurd naar Venezuela en Iran om te gaan onderhandelen over olie/gas leveringen. Venezuela (Maduro) eist eerst de teruggave van Venezuela's goud, waarop de VS beslag had laten leggen. Iran speelt een schaduwspel van kastje naar de muur sturen, maar zal de VS niet helpen. Pepe Escobar vraagt zich af wat 'het westen' nog inhoudt. Geheel Latijns Amerika, Afrika, West Azië, India, Zuid Oost Azië (met uitzondering van Singapore) hebben zich ervan onthouden om RU te veroordelen. In het Verre Oosten staan Zuid Korea, Japan en Taiwan nog aan de zijde van 'het westen'. Het is de vraag of deze electronica producenten niet snel van vazal-loyaliteit t.o.v de VS zullen wisselen, wanneer zij opeens geen producten meer kunnen vervaardigen (bij gebrek aan palladium enz.)