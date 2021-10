Veel mensen kunnen hun energierekening niet betalen. De GeenStijl Uitzoek Redactie is na het bestuderen van veertien rapporten, zesendertig energievergelijkers, drie uitzendingen van Kassa en het verzameld werk van Adjiedj Bakas tot de conclusie gekomen dat de voornaamste oorzaak van dit probleem de stijgende energieprijzen zijn. Daarnaast is onze inschatting dat de problematiek van het niet kunnen betalen van de energierekening (cf. energiearmoede) met name speelt bij huishoudens, die weinig geld hebben. U raadt het al: één en één is twee en de oplossing voor al deze problemen is een ENERGIECOACH. Want in dit is Nederland, land waar we bij ingewikkelde maatschappelijke kwesties niet bij de pakken neer zitten, maar een leger BKB-oïde passief-agressieve 'coaches' achter de voordeur van gewone mensen sturen om te controleren of die hun bank niet stiekem voor de radiator hebben gezet, ze langer dan vijf minuten douchen en/of te weinig tochtstrips gebruiken op plekken waar het tocht. Aan het einde van het liedje is de gasrekening nog steeds te hoog, maar hebben al die energiepaupers tenminste ook nog een beetje het gevoel dat het hun eigen schuld is allemaal. Hebben ze in Groningen eigenlijk al een aardbevingscoach?