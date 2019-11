Amper bekomen van de semantisch linguïstische shock na het vernemen van het woord menstruatiearmoede liggen we alweer groggy tegen de mat van de BV Nederland door de term ENERGIEARMOEDE. Niet lachen, het is een serieus probleem. Ruim 650.000 huishoudens kunnen hun maandelijkse energierekening niet of nauwelijks betalen. Dat is zeg maar heel Rotterdam, dat in de kou zit te bibberen want geen centjes voor de verwarming en de houtkachel mag niet aan van het RIVM en geen geld voor een extra trui want al geld gaat op aan peperdure vega-burgers. En dat in een land, met een enorme gasvoorraad, en de beste gasdistributie, gasinstallaties en cv-ketels ter wereld. Waanzin.