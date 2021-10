hou een sop.

1) er is helemaal geen gastekort, dat is een kunstmatig probleem, gesponsord door de Groene Khmer

2) gasbaten zijn uitgegeven aan uitkeringen en magalomane infra in west NL, al sinds Den Uyl. Sinterklaas bestond toen nog.

3) de Groningers zijn al sinds de allereerste put op het derde plan gekomen. Er wordt al 50 jaar geen drol om (en voor) ze gedaan door Den Haag. Limbabwe ondergaat zelfde lot. De zuidas had ook over NL gespreid kunnen worden. Schiphol is geen excuus, Duo een doekje voor het bloeden

4) uitvoer van ons gas is vanaf dag 1 idioot geweest, bedoeld voor item 2)

En nu ineens gaan ze dr een punt van maken? too little, too late.