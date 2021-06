Kent u die mop van die Groningse gaskraan die dicht zou gaan in 2022? Die gaat helemaal niet dicht. Minister Eric Wiebes had al die van woede aardbevingen trillende Groningers beloofd dat de NAM alleen nog gas uit de grond zou pompen bij Elfstedentochtige temperaturen, maar minister Eric Wiebes is al opgestapt omdat hij zo'n buikpijn kreeg van de toeslagenaffaire. En nou is hij vervangen voor minister Stef Blok, die ook is opgestapt vanwege de toeslagenaffaire, maar niet zo erg als minister Eric Wiebes, en minister Stef Blok schrijft aan de Kamer dat de gaskraan toch nog wat langer open moet omdat we anders in de kou komen te zitten allemaal geld moeten betalen aan ontevreden klantjes. Ja arme Groningers, hadden jullie je huizen nu maar voor 100 miljoenmiljard Thierrycoins aan de oprichters van Forumland verkocht, dan was dit allemaal nooit gebeurd natuurlijk. Schud ze.