@Pilshaas 861 | 08-03-22 | 13:41: Amerika is al jaren bezig met Rusland in oorlog te komen? Verwacht u van mij dat ik daar serieus op in ga? Laten we het nog even over het Memorandum van Boedapest (1994) hebben. De drie kernmachten dat verdrag hebben ondertekend (Rusland, USA en het UK)staan daarmee alle drie garant dat de verdragsbepalingen worden gerespecterd en nageleefd en dragen daarin alle drie even veel verantwoordelijkheid tegenover de landen die door het verdrag worden beschermt.

En het is niet alleen Oekraíne maar ook Wit-Rusland waarop is het Memorandum van Boedapest van toepassing is. Dat bepaald o.a. (1) Alle drie de beschermers (RU, USA en UK) onthouden zich van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de *politieke onafhankelijkheid* van de te beschermende landen. (2) De beschermers onthouden zich van economische *dwang* om de soevereine rechten van o.a Wit-Rusland en Oekraïne, ondergeschikt te maken aan het eigen belang. Merk daarbij op dat geen van de drie beschermende verdragspartners (meer) lid zijn van de EU. Dus handige EU diplomaten kunnen na de Brexit daarvan gebruik maken want Rusland kan het diplomatie spelletje niet meer spelen dat een EU lidmaatschap van Wit Rusland of Oekraïne het eigenbelang van het Verenigd Koninkrijk direct zou dienen. (3) Onmiddellijk actie vragen van de Veiligheidsraad om bijstand te verlenen ingeval van een daad van agressie of een bedreiging met gebruik van kernwapens want zowel Oekraïne én Wit Rusland dienen volgens de verdragsverplichtingen kernwapen vrij te zijn en te blijven. Dus hebben Wit-Rusland en Rusland, door Russische kernwapens naar Wit Rusland te sturen na het begin van de Oekraíne oorlog die verdragsverplichting aan hun laars gelapt! Daartegen mogen de USA en UK weldegelijk optreden.

Maar we weten dat de onlegitieme gestolen macht van de Wit Russische dictator wordt geruggesteund en beschermt door Poetin en daarmee schendt de Russische dictator ook in Wit-Rusland het Memorandum van Boedapest. Kortom, Amerika en de UK hebben met hun steeds maar niet niet optreden als verdragspartners bij Poetin hun geloofwaardigheid te grabbel gegooid.