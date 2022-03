FOTO (ANP) DEN HAAG - Een volwassen man heeft zijn broekzak binnenstebuiten gekeerd. Hij heeft geen geld op zak.

Leuker kunnen we het niet maken. Wel lekker. Volgens RTL Nieuws gaat het CPB morgen bekendmaken dat de mediane Nederlander (aka Jan Mediaal) er dit jaar 2,5% in koopkracht op achteruit gaat. Let wel: dit gaat om de al geplande maartraming, en wij vragen ons af hoeveel bommen het CPB had verwacht dat er in Oekraïne zouden gaan vallen. Dit is dus slecht nieuws dat eigenlijk al achterhaald is door het nog slechtere nieuws. Het betekent dat de HELFT van alle Nederlandse huishoudens er meer dan 2,5% op achteruit gaat (en de helft minder, red.) zonder dat alle geopolitieke en/of grondstoffelijke ellende in de alsmaar roder wordende huishoudboekjes is meegeprijsd. Maar gelukkig gaat er 25 miljard naar stikstof en is minister Kaag druk bezig met een oplossing speech in Maastricht. We laten iedereen vrij, en ook iedereen vallen!

UPDATE: Persalarm: Adviesprijs diesel stijgt met gemiddeld 11 cent, richting 2,30 euro (bron: UnitedConsumers)

Update: Klaver pleit voor PRIJZENNOODWET