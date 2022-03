De elitaire lege doos Kaag op haar best. Reden dat ze niet kwam, ze had de afspraak al in haar agenda staan met 2 stappen in België dus ze internationaal belangrijk. Maar deze afspraak had ze ook al in de agenda staan!

Soms moet je dan kiezen, haar prioriteiten en voorkeur ligt elders.

-

Leuk dat ze in OP1 komt, bedankt voor de waarschuwing.

-

Komt ze daar vanavond ook vertellen hoe NX66 groot veroorzaker was van het jarenlange uithollen van defensie? Maar de NX66 mag nu ineens een minister van defensie leveren die het leger ineens nu wel belangrijk vindt? Om vervolgens oliedommme Tweetjes te sturen over leveringen van Stingers die onder de radar moet doen?

Gaat Ollogren of Kaag (allebei lijden aan grootheidswaazin) bij OP1 ook weer olie op het vuur gooien door oliedomme toespelingen te maken naar Oekraïne over toetreding in de subsidieclub EU? Om vervolgens de keutel weer in te trekken?