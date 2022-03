Ik kan het u alleen maar een anekdote als antwoord geven.

De nog veel jongere lochos woonde eens op kamers. Het betrof een vrij grote kamer van 30 x 10 meter boven een loods op een industrie terrein in Eindhoven. Trots natuurlijk, want je kon er prima feestjes bouwen, want geen buren.

Ik besloot het leuke meisje op een avond uit te nodigen, om wat muziek te luisteren enzovoort, u kent het wel.

Besloot haar op te halen met de fiets, maar niet voor ik eerst 100+ waxine lichtjes had aangestoken en in een mooi cluster op een soort podium had uitgestald.

Na ongeveer 35 minuten kwamen we weer aan bij mijn kamer.

Het was loei heet, de binnenste 50 waxinelichtjes kookten en brandden volledig. Het podium rookte behoorlijk en de walm was niet te harden.

Het werkt dus uitstekend. Kan het iedereen aanraden.