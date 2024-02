Dit was dus serieus in beeld op de NPO gisteravond. In een item over "overlast" door houtstook steekt de Eus van Dienst (echte naam opzoeken - red) zijn houtkachel aan op een MENSONTERENDE MANIER, die in strijd is met de Algehele Stookregels, Europese Rechten van de Verwarmde Mens en het Algemeen Belang in het Bijzonder. De houthaard van onderop aansteken = MOORD. Nederland telt ongeveer 1 miljoen houtkachelaars, en die betalen allemaal GEEN energiebelasting, geen energietransportkosten, geen energieopslagkosten, geen vastrechtblabla en heffingdinges. Er zijn er zelfs die stoken met btw-loos hout van eigen erf, dat zijn de echte belastingcriminelen. Daarom moet de houtkachel definitief kapodt, desnoods met behulp van (astma)trollen op Twitter/sociaalmedia. En dan nu de eindgrap. Het faliekant verkeerd aansteken van de KRO-houtkachel had geen gevolgen voor de luchtkwaliteit in het Pointer-huis. Het ingevlogen fijnstofmeisje kreeg NUL KOMMA NUL DRIE EEN op de fijnstofmeter, en complimenteerde de KRO zelfs met de prima houtkachel, waarmee het item over "overlast" al op timecode 07:40 opgebrand was.