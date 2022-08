Ik vind dan ook dat we Jelle Zijlstra, de toenmalige minister van Financien, moeten opgraven, vierendelen bij de Gevangenispoort, en in een ongemarkeerd graf laten verdwijnen. Als we dat na referendum gezamenlijk onkies vinden, in ieder geval ieder eerbetoon (hij is oa minister van staat) van sokkels vijlen en uit geschiedenisboeken halen.

Die lul de behanger, later ook nog president van de Nederlandse bank, heeft het oprichten van een investeringsfonds a la Noorwegen (en Saudi fucking Arabie, ie hebben het ook slimmer gedaan dan wij) tegen gehouden. Kwam maar wat mooi uit, om de aardgasbaten direct in de staatskas te laten stromen. Kun je fijn al je politieke hobby's van betalen, ook handig wanneer er verkiezingen aankomen.

Zo veel als Noorwegen in het fonds heeft zitten hadden we nooit bij elkaar gesprokkeld, want olie is lucratiever dan gas. Maar het had wel om honderden miljarden gegaan, waar je iets meer mee had kunnen doen dan uitkeringen uitdelen, Betuwelijnen aanleggen en andere vriendendiensten (kuch... goedkoop aan Italië en Duitsland verkopen omdat je dan in Bonn aan tafel mocht zitten).