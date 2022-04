Inflatie is een ding. De aandelenindex van de beurs van Moskou (RTS) staat per vandaag 30% hoger dan de dag voor de inval. Zelfs shortselling is weer toegestaan, dus er moet wat vertrouwen zijn. Ook de Roebel is inmiddels weer op aan het krabbelen tot het niveau van voor de inval. Om onze eigen economie draaiend te houden is er energie nodig waarbij Europa grotendeels niet om Rusland heen kan voor de komen jaren. Simpeltons die zeggen dat ze wel een dikke trui aantrekken, beseffen niet dat 75% van al het gasverbruik voor industrie, transport en energieopwekking is. Als onze leiders denken dat we in Europa de basisindustrie wel even dicht kunnen gooien dan vergeten ze dat er al snel een tekort ontstaat aan allerlei halffabrikatten, zoals plastics, papier, karton, glas en wat nog niet meer. Hoeveel kunnen we kopen in de supermarkt dat geen plastic, papier, karton of glas bevat? Kortom, het is slechts een kwestie van tijd dat we hier grote schaarste zouden krijgen dan wel hyperinflatie, een totale economische meltdown. Dat kan dus niet, dus moeten we vroeg of laat zwichten en accepteren dat de Dollar en Euro niet meer de munten zijn die ze waren. Saudi Arabië was de trouwste bondgenoot van de VS om de petrodollar te steunen, maar is al openlijk aan het flirten met China en Rusland. Zelfs een verzoek om extra olie wordt met een middelvinger begroet. De geopolitieke en economische verschuiving die er al lang aan zat te komen, is een versnelling gekomen. Maar met die sancties hebben we Rusland op de knieën gekregen. Toch?