HIEP HOERO BRAVI HOEREE! Eindelijk gaat de accijns op benzine omlaag en met maar liefst 17 cents! Per liter. Dat is dus 1 euro 70 als 10 liter tankt en 17 euro als je 100 euro tankt. Tel uit je winst, wij zijn alvast onze auto twintig dagen naar de garage aan het brengen want deze aanbieding gaat pas in per 1 april (haha geen grap haha). Nu al zin in een 'grimmige sfeer' bij de pomp als iedereen om 1 minuut na middernacht in de rij staat om die leeggezoefde bolide eens even ouderwets helemaal tot aan de nok toe, zodat er geen druppeltje meer bij kan, VOL TE POMPEN. Hoewel. Met een beetje pech is benzine tegen die tijd alweer 50 cent per liter duurder geworden en bent u alsnog de sjaak maar een kniesoor die daar op let. En een kniesoor die zich afvraagt: die accijnsverlaging, waar doet dit kabinet dat eigenlijk van?