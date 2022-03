Veenendaal. Sorry. Ben er toevallig een jaar of 3 geleden nog geweest (schoonfamilie rommelt daar in de buurt aan). Maar mijn god, de middelmatige troosteloosheid. Zelfde als Lelystad, Almere, Zoetermeer, Vleuten de Meern en och Heerhugowaard, Pfoaw, "middle of the road" npo/sbs/rtl droefheid..

Nederland uit voorraad leverbaar zoals de titel is van het fantastische boek van Hans van der Meer. Kan ik iedereen aanraden om de druilerige Nederlandse mistroostigheid te zien. Mooie spiegel dat boek.

Overigens schitterend dit artikel. Oord is sowieso troosteloos en dan heerlijk zeiken over een zebrapad.

www.veenendaaltotaal.com/gemeente-wil...

Fantastisch.

Enge is wel dat die 3e rang lokale politieke nitwit juichaapjes op de een of andere manier kunnen eindigen als "personal assistant" van Rutte in de 2e kamer of ieder andere gevestigde zichzelf benoemde "fatsoen" partij.