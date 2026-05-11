In dit StamCafé hebben we ineens weer zin in het WK. Na veel onduidelijkheid besloten dat Dick Advocaat (78) GEWOON MEEGAAT met de Curaçaose ploeg. Hij had zich plotseling teruggetrokken vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter en toen waren we even droevig, want wij houden van Dick. We worden vrolijk van Dick. Soms zijn er dagen dat we er ff geen zin in hebben en dan denken we aan Dick en dan hebben we er weer zin in. Als je het ons vraagt bestaat er niet zoiets als genoeg Dick, ondanks dat we in onze rijke levens al zoveel Dick hebben gezien. AFIJN. Voor de jongens van Curaçao is Dick ook beter. Als je met 8-0 wordt afgedroogd op je eerste en waarschijnlijk enige WK (met spelers van RKC, SK Beveren, Rotherham United en Idgir FK) en je kijkt naar de zijlijn en daar staat Fred Rutten, wordt het er allemaal niet beter op. Nu kunnen ze kijken naar Dick. De oudste coach op een wereldkampioenschap OOIT.