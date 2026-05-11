Video's. Macron rent door Kenia
Of is het Parijs!
Made new friends today! pic.twitter.com/XZxLUtt4Sz— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 11, 2026
Een ding is zeker met Macron: het staat in ieder geval goed op beeld. En zo dus ook zijn renpartijtje met grootmeester Eliud Kipchoge. Macron is namelijk op charme-tour door heel Oost-Afrika wegens de opmars van het meest terechte sentiment ter wereld, namelijk anti-Frans sentiment. Heel plaatselijk lijkt het in ieder geval een heel tijdelijk effect te sorteren. En kijk hem eens leiden en respect afdwingen onderstaand bij een menigte die door een panel heen blijft praten.
Respectabel tempo!
Emmanuel #Macron à Nairobi - en déplacement dans le cadre du sommet « Africa Forward » - en footing matinal avec le marathonien Kenyan Kipchoge, double champion olympique. @BFMTV pic.twitter.com/HkT58zYnVg— Anthony Lebbos (@AnthonyLebbos) May 11, 2026
Leider!
WATCH: Macron got angry and shouted at the crowd during the “Africa Forward” summit in Nairobi after the audience became too noisy during a culture conference.— Clash Report (@clashreport) May 11, 2026
He interrupted the event and said:
Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I am sorry, guys, but it's impossible to speak… pic.twitter.com/GMnQeHi0fu
afijn
