"Ja dat komt toch ineens wel heel dicht in de buurt bij die 8% geprojecteerd door het Centraal Bureau van Tendentieuze Statistiek. In november 2021 was het leven nog 5,9% duurder dan november 2020, en afgelopen december was dus 6,4% duurder dan de december daarvoor. Die stijging in november die sinds 1982 niet aangetikt is was natuurlijk al een record, maar daar gaat december dus rammend overheen."

Nou, en in januari werd dat record dus opnieuw verpulverd, want afgelopen januari was uw leven maar liefst 7,6% duurder dan de januari daarvoor. "Belangrijkste oorzaak voor de grotere prijsstijging is de duurdere energie. Ook voeding stijgt sneller in prijs. In januari waren voedingsmiddelen, dranken en tabak 4,2 procent duurder dan een jaar geleden, terwijl dat in december nog 2,6 procent was."

Gelukkig stijgen de lonen evenredig mee GEINTJE mensen met een fulltime baan melden zich ook gewoon bij de voedselbank. De CAO-loonstijging in 2021 is slechts 2,1%.