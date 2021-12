Die hele inflatie boeit me niet, immers als je alles al hebt hoeft je toch niks te kopen, wat me meer boeit is als er een vliegtuig met Coyonas uit Zuid Afrika aankomt moet iedereen getest en gescreend en als hare majesteit positief is horen we helemaal niets meer en wordt het onder de pet gehouden, hoe is het met het vliegend personeel die haar verzorgd hebben en met mede passagiers ..is er nog wat te melden of moet angstvallig de reputaite van de KLM hoog gehouden worden..opvallend was dat toen de koning werd gevraagd naar zijn moeder het meteen in het antwoord moest gaan over de airconditioning in het hotel...en niet of er nog andere mensen aan boord betrokken waren dat vond ik vreemd..alsof hij de KLM uit de wind moest houden.