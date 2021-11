We leven letterlijk in een omgekeerde monetaire wereld. Lenen heeft geen risico, want de rente staat op 0 of negatief. Er is 40% van alle dollars ooit bijgedrukt. Het enige wat we kunnen doen zoals ze in de jaren 80 deden en dat is dereguleren zodat productiviteit hoger uitkomt en de rente omhoog gooien. En ja dat gaat pijn doen voor de meeste. Banken zullen omvallen net zoals grote bedrijven waar hun cashflow afhankelijk is van aandelen of de centrale bank. Maar wat doen we.... Energie nog duurder maken door "groene" energie te gebruiken wat duurder is. Meer reguleren en bureaucratie. We blijven printen, want de financiële economie word gezien door de leiders als de reële economie. Maarja het kruit is op bij de centrale banken.