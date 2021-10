Kunnen we hierop gaan wachten:

[Verslag hoorzitting Commissie Klimaatongehoorzaamheid, 3 maart 2023]

[Voorzitter] "Dus toen gooide u - in uw eigen woorden - nog 'een blokje op de haard?'"

[FustViking] "Kachel. De haard hadden we niet meer. Eh ja, het was erg koud ziet u. U moet weten, wij kregen in die tijd geen gas meer en ik...

[VZ] "Ja dank u. En u dacht daar verder niets bij?'

[FV] "Nee. Of ja. Ja ik dacht: dan bevriezen mijn leidingen niet. U moet weten, begin februari was het kouder dan we ooit hadden meegemaakt. Geen stroom, geen gas, maar ik had nog hout..."

[VZ] "U zegt: kouder dan ooit. Kunt u dat toelichten?"

[FV] "Zeker. In Nederland was de temperatuur nog nooit onder de -30 gezakt. Dat was echt uitzonderlijk, en..."

[VZ] "Het KNMI ziet dat anders."

[FV] "Hoe bedoelt u?"

[VZ] "Volgens het KNMI was februari te warm, wat past in de globale trend van opwarming. Wilt u dat ontkennen?"

[FV} "Weet u, ik houd al 30 jaar weerstatistieken bij, en ik kan me niet voorstellen dat..."

[VZ] "N'zume schrijf jij even op? Meneer ontkent. Je mag het ook tekenen hoor. [glimlacht] [tot FV] U ontkent dus de wetenschap. Onze instituten zitten daar natuurlijk voor niets. Nee, u bent meteoroloog? Maar goed. Terug naar het "blokje". Hoe kwam u daaraan?"

[FV] "Nou, ik was in 2020 al begonnen met het aanleggen van een houtvoorraad..."

[VZ] "ILLEGALE biomassa bedoelt u?"

[FV] "... illegale houtvoorr--- - eh - biomassa, wat toen overigens nog mócht. Zodoende..."

[VZ] "Dat het toen nog mocht betekent niet dat we het nu moeten gedogen. Zo werkt de wet niet, meneer Viking. Dat zou u ook moeten weten. Maar gaat u verder..."

[FV] "En we hadden het koud. Dus ik dacht: éen blokje moet toch kunnen. Anders bevriezen mijn leidingen."

[VZ] "Een blokje. Moet kunnen. Dacht u. Ziet u het probleem dat we hier hebben?"

[FV] "..."

[VZ] "..."

[VZ] "Meneer Viking. Eerder verscheen u al voor de commissie micro-agressie inzake 'witte' verf en andere aangelegenheden. Ik was daar zelf bij. U bent buitengewoon hardleers. Wij verlengen uw straftijd in Frederiksoord voor onbepaalde tijd. U dient verplicht klimaatcursussen te volgen aan de Jesse Klaver School of Environmental Challenges. Ik hoop werkelijk dat ik u hier niet wéér te zien krijg. Heeft u nog vragen?"

[FV] "Ja, ik wil toch graag weten wat ik..."

[VZ] "N'zume wil jij de volgende binnenhalen? En voer die klimaatfascist af. Wat hebben we?" [FV wordt zwijgend weggesleept]

[Griffier] "Theodoor van Vliet. Schreef op Twitter dat het recordkoud was. Een twijfelaar..."

[VZ] "Die krijgen we wel om. Sleur hem maar naar binnen..."