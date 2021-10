Van de week getankt* 1,629 en nog balen want op de terugweg van boodschappen doen had dit 1599 kunnen zijn. Bij 'n andere pomp overigens nog 1 cent 'goedkoper'.

*Dan ook nog eens Euro 95 die E5 is en net als in Nederland E10 waar m'n autootje het niet lekker opdoet.

Bovenstaande bedragen zijn al hoog, in Nederland is het absurd. Bijster slim is het niet al die belastingen op brandstof hierdoor zijn mensen minder mobiel, want enkel en alleen slecht voor de economie is.

En een betaalbaar alternatief voor vervoer is er simpelweg niet in Nederland. De trein is geen optie, enkel nog alleen maar meer duurder per km. Plus de NS 'n grote hekel aan hun klanten heeft, althans dat stralen ze breed uit wanneer je contact opneemt met hun klantenservice.