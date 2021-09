De foto hierboven van 27-06-2014 is een iconische bewaarfoto. Frans Timmermans zet voor de allerlaatste keer zijn fiets op slot. Daarna eet hij het sleuteltje op en sindsdien verplaatst hij zich alleen maar in auto's en vliegtuigen; zijn favoriete wagen is de Audi A8L omdat het een van de weinige bolides is waar hij zijn lijfje via het achterportier naar binnen weet te wurmen. Het is vrij grappig dat iemand met de taille van een flinke hoepel betrokken is bij een plan met het woordje 'fit', al heeft het niks te maken met zijn liefde voor de lift, en het is ook behoorlijk lollig dat zo'n aartsluie herder als Frans Timmermans zo'n schijthekel heeft aan automobilisten. U weet, uwe lulheid is de klimaatcliniclown, met zijn megalomane dode boom: "Europese klimaatplannen voor de landbouw zullen ertoe leiden dat consumenten fors dieper in de buidel moeten tasten voor rundvlees, melk, fruit en groente. Bovendien veroorzaken de voorstellen extra boskap en, onder de streep, amper minder uitstoot van broeikasgas." Voor de autorijders betekent het in ieder geval 12 tot 14 cent erbij voor een litertje peut, zo heeft het Planbureau van de Leefomgeving berekend. Dat is goed te doen.

... als je 300k per jaar pakt, je auto gratis is, je onderhoud gratis is, je belastingen voor je betaald worden, je chauffeur gratis is en je benzine gratis is, want als je chauffeur gaat tanken blijf je gewoon lekker achterin zitten. "James, als je gaat betalen, neem even negen Bounty's mee." De enige vulslang die Frans Timmermans ooit heeft gezien is de vulslang in zijn broek en de laatste keer dat hij díe daadwerkelijk gezien heeft is ook vrij lang geleden. U begrijpt wie die 12 tot 14 cent gaan voelen en het zijn niet de politici met hun chauffeurtjes, niet de zakenmannetjes met een tankpas en niet de rijkelui met een Tesla of een E-Pace onder hun reet. Timmerfrans, dikke draak. Ga toch fietsen.

Draad!