Altijd maar die pathetische verheerlijking van het onschuldige jonge kind, waarvan de stem dusdanig interessant en autonoom geacht wordt dat een brief in het NRC zelfs een NOS-bericht en een interview op NOS Radio 1 waard is. En natuurlijk wordt nergens vermeld dat het de dochter van "Initiator / co-owner van GreenFund Holland en Duurzaamhuren B.V." Jaco Leijdekker betreft (zie FB-post na breek). Want dat wordt niet relevant geacht of zo, omdat het uiteraard niet af kan doen aan de autonomie en authenticiteit van de boodschap.

Maar laten we nou vooral ook niet doen alsof de volwassenen aan tafel zo autonoom zijn. "Mensen hebben geen ideeën, ideeën hebben mensen." De mens kan maar matig omgaan met een gebrek aan causaliteit. Zondvloedmythes zijn zo'n beetje de meest universele ter wereld en deze ronde is CO2-uitstoot de zonde. CO2 is bestempeld tot een soort enkelvoudige draaiknop waarmee de mensheid de temperatuur bepaalt van een bol magma omringd door tektonische platen, water, aarde en flora in een mild fluctuerende baan om een grillige zon die we nog minder goed kennen dan de bodem van onze eigen oceanen. Het zal.

En je zou het niet af kunnen leiden uit het media-brede alarmisme - NPO Nieuwsuur voorop - maar zo ernstig was dat IPCC-rapport dus helemaal niet. "There are good reasons to want to reduce carbon emissions, to zero if possible. But the apocalyptic visions trotted out to accompany the publication of this IPCC report – as in common with previous IPCC reports – bear little relation to the scientific content within." De gemakzuchtige gretigheid waarmee inmiddels bij elke natuurramp 'klimaatverandering' als oorzaak aangewezen wordt verraadt hoe terminaal de ideologische bezetenheid inmiddels verankerd is.

En dan in ander nieuws. China heeft aangekondigd 18 nieuwe staalfabrieken te bouwen, aangedreven door 43 kolencentrales. "If built, the combined coal and steel projects would emit about 150m tonnes of carbon dioxide per year, equivalent to the total emissions of the Netherlands." Maar laten we vooral in 2025 al alle 7000 niet-elektrische bootjes in de Amsterdamse grachten verbieden.

Heyyyy daar is pappa

"geschreven door Rosalinde, onze dochter van 14"

Mirror hier en hier.