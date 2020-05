Eerst even over die andere twee die in het schilderij zo ondergeschikt zijn aan Greta. Dat zijn namelijk de geliquideerde Hondurese milieuactivist en indigenous leader Berta Cáceres en de evenzo geliquideerde Georgische mensenrechtenactivist Vitály Safarov. Gelukkig torent de niet-geliquideerde Greta UIT FUCKING ZWEDEN daar prominent bovenuit. Maar goed, dit is de systeemkunst die de Haagse Hogeschool verdient, want studenten mochten volgens de makers "meedenken over de invulling", en "Wat heel duidelijk naar voren kwam, is dat de studenten alles rond klimaat, natuur en milieu beschouwen als het belangrijkste mensenrecht op dit moment. De keuze voor Greta Thunberg past helemaal in die lijn." Dit is kunst voor mensen die zich nog door Bansky aan het denken gezet voelen, en dat mag wat kosten: "Volgens onbevestigde berichten zou de subsidie tussen de 15- en 17.000 euro bedragen." Enfin, dit is wat we geworden zijn en we verdienen de zondvloed, de islam, D66, nog een pandemie, Afrika, een komeet, BN'ers, hyperinflatie, een meteoor, Zerg rush, supernova en een buitenaardse invasie tegelijk.

Échte kunst