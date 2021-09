Afbeelding: Do is der Bahnhof

Ja mondkapje daarna weer schichtig over m'n kin getrokken natuurlijk want verzet is alleen leuk zonder consequenties. Maar goed, het forenzennieuws van hedenmiddag. Nu het recht op geen griep krijgen bovengeschikt is verklaard aan artikel 1 en artikel 11 van de grondwet is het hoogste tijd even stil te staan bij 's lands treinbeleid. Sinds de Verandering van Nederland zijn er zo'n elfduizendzeshonderd (11.600) boetes van 95 euro uitgedeeld voor het niet naleven van de voorgeschreven orthopraxie voor treinfiguranten. Maar dat ging dus blijkbaar zomaar niet, blijkt uit een NOS-WOB.

"De politie weigerde op te treden tegen mensen die geen mondneusmasker zouden dragen in het ov. (...) Over wie moest handhaven en op welke manier dat moest gebeuren, was binnen de overheid wekenlang onenigheid. Juristen waren het niet eens in welke wet de mondkapjesplicht moest worden opgenomen: de Wet Personenvervoer of in de corona-noodverordeningen (en later -noodwet). Dit bepaalde in hoeverre er opgetreden kon worden en of niet alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), maar ook agenten zouden kunnen handhaven."

Ja heel vervelend allemaal, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. "Na wekenlang gebakkelei werd halverwege mei een compromis gesloten: de mondkapjesplicht valt formeel onder de corona-noodverordening, maar het zijn de boa's die handhaven of de coronaregels van de vervoerders worden opgevolgd. In definitieve afspraken is vastgelegd dat zij een beroep kunnen doen op de politie als de boel dreigt te escaleren." Eind goed al goed en de staatskas 1,1 miljoen euro rijker.