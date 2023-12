We verliezen allemaal wel eens iets in de trein. Dan bent u zo verbaasd over het feit dat die gele rups überhaupt rijdt, dat u zonder na te denken wat vergeet mee te nemen. Uw sleutels, uw telefoon, uw koptelefoon, uw waardigheid, uw jas, uw geluk, uw zin om te leven: er blijft veel liggen in zo'n NS-tube. Maar wie van jullie was er dit jaar zo ver heen dat die met zijn alles behalve heldere hoofd een complete sjoelbak liet liggen? Past zo'n bak eigenlijk wel in die veel te krappe reiscilinders van onze forenzenveevervoerder? Hoeveel vrije bankjes zijn er eigenlijk nodig om die bak kwijt te kunnen voor een potje sjoelen tijdens de reis. En als uw schijf voor één van de gleuven ligt en dan naar binnen glijdt omdat de trein remt, telt die schijf dan mee in uw score? Zoveel vragen en geen enkel antwoord van Koolmees & Co. Maar mocht u net met een kater ontwaken en uw sjoelbak, met handige handvatten, missen: de NS heeft hem gevonden. Hij ligt naast een grote hondenbench, een complete tuinset en die 62.000 andere items die dit jaar in deze rijdende milieustraten zijn achtergelaten. Want opeens heeft u het, u dumpt u zooi bij de NS.