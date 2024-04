De NS is klaar met het geweld in de gele rups en gaat meer treinverboden uitdelen. Dan hebben we nog een paar handige tips voor de NS, want het is natuurlijk zaak om het treinreizen zo ingewikkeld mogelijk te maken.

Tip 1. Je schopt Wouter Koolmees weg en maakt politiebobo Frank Paauw president-directeur van de NS. Frank Paauw zoekt namelijk een baan waar hij lekker streng kan doen.

Tip 2. Je mag alleen met de trein reizen met een zogenaamde 'treinregistratie'. Dan moet je een kopie van je paspoort en een foto naar de NS sturen en als het dan wordt goedgekeurd, sta je in het systeem. Er is een voorrangsregeling voor treinreizen: wie in een treinjaar meer dan vier treinreizen heeft gemaakt, is zeker van een toegangsplek tot de trein. De rest moet maar hopen. Voor het betreden van de trein moet je je NS-kaart laten zien, je paspoort, halen ze je effe door het systeem.

Tip 3. Op risicotrajecten (zoals de trein naar Ter Apel) moet je eerst verplicht met de bus naar het instapstation. Dat heet dan: een combi. Stel, je reist van Zwolle naar Ter Apel met de trein. Dan moet je je vier uur voor vertrektijd melden op een verlaten parkeerplaats in Utrecht, dan smijten ze je samen met alle andere treinreizigers in de bus naar station Zwolle, daar gooit de spoorwegpolitie je als een hond in de trein naar Ter Apel. Daar aangekomen moet je nog een uur wachten voor je de trein mag verlaten, want alle andere treinreizigers moeten eerst alle tijd hebben om weg te gaan.

Tip 4. Iedereen die een overtreding begaat in de trein geef je een jaar lang op hetzelfde moment een MELDPLICHT. Voorbeeldje: Edgar doet aan zwartrijden in de sprinter van zaterdag tussen Alkmaar en Anna Paulowna, dan moet Edgar zich vanaf nu een jaar lang iedere zaterdag melden op het politiebureau van Hoorn. Dan kan hij lekker pûh niet meer met de trein.

Tip 5. Kleine vergrijpen KEIHARD aanpakken. Praten in een stiltecoupe? JAAR TREINVERBOD! Over de rand plassen van wc? HALFJAAR TREINVERBOD! Meer dan vier blikjes bier mee in de trein? JAAR TREINVERBOD! Grote mond tegen conducteur? JAAR TREINVERBOD!

Tip 6. Alle stations verbouwen alsof het gevangenissen zijn. Een soort kooien met hekken, pinnen, prikkeldraad, chagrijnig kijkende bewakers, alles zit onder de stickers, het stinkt naar pis, deur van plee kan niet op slot, het dak lekt. Naar buiten kijken is erg ingewikkeld. Terwijl de trein door de velden dendert kijk je alleen maar tegen hekken, netten en wanden van plexiglas aan.

Tip 7. Alle Kiosken op de stations verwijderen. Alleen nog één raampje met twee chagrijnig kijkende Oostblokmeiden die kliederige broodjes bal verkopen voor acht euro.

Tip 8. Stations mogen zélf allerlei specifieke en onbegrijpelijke regels laten instellen. Voorbeeld: op station Breda mag je niet op het tafeltje trommelen. In Breda zijn ze namelijk HEEL ERG TEGEN TROMMELEN. Als je op station Breda op het treintafeltje trommelt, mogen er de volgende keer nog maar 200 i.p.v. 400 mensen in de trein. EN ALS JE NOG EEN KEER TROMMELT OP HET TAFELTJE MAG ER HELEMAAL NIEMAND MEER KOMEN. Nog een voorbeeld: op station Dordrecht bepalen ze op het allerrrrrlaatste moment dat je met combi (zie tip 3) moet. Nog een voorbeeld: op station Almere zijn er op het allerlaatste moment 'te weinig parkeerplekken' waardoor je helemaal niet met de trein kunt. Enzovoorts.

Tip 9. De belangrijkste tip. Behandel treinreizigers als stront. Het is vuilnis, meer niet. Waarom reizen ze eigenlijk met de trein? Wat is dat voor een rare hobby? Wat doen ze in de trein? Waarom blijven ze niet thuis? Treinreizigers zijn stom en crimineel!

Succes ermee NS. Dit waren negen heel handige tips om het geweld in de trein tegen te gaan. In de voetballerij werkt dit namelijk ook heeeeeel goed!