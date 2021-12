Deze ontwikkeling van de inflatie is niet iets tijdelijks, dit kan nog wel eens veel langer gaan duren. Jammer voor gepensioneerden en andere mensen die niet via loon of via uurtarieven gecompenseerd gaan worden voor de prijsstijgingen, dat wordt koopkracht inleveren voor grote groepen in de samenleving. Maar ja, whatever it takes om de zwakke eurobroeders in de eurozone te houden, het kost wat maar dan heb je uiteindelijk ook niks.. Dit in combinatie met een vaccinatieplicht waar een substantieel deel van de bevolking geen zin in heeft, een beetje roepen dat wat meer elan nodig is zoals Rutte nu beweert is dan echt niet meer afdoende.