FOTO (ANP) - Christmas holiday eve at home with happy caucasian young woman and funny sweet adorable pug dog hugging and having fun together - love for animal concept (ik zocht op 'koud binnen', red.)

Nou hiep hiep hoeraatjes het kabinet komt met een "oplossing" voor de rammend stijgende gasprijzen. "De belasting op de gasrekening gaat omlaag met 230 euro. Ook worden de elektriciteitstarieven verlaagd. Hoeveel dat per huishouden oplevert hangt dus af van het verbruik. Hoe meer verbruik, hoe meer het oplevert." Dus omdat Ome Vlad de gaskraan niet wat verder opendraait, krijgen alle eigenaren van slecht geïsoleerde villa's in Wassenaar een fijne fiscale meevaller. Ondertussen moeten de half miljoen energiepaupers in dit land deze Horrorwinter des Doods nog steeds zes warme truien (die ze ook niet hebben, omdat ze in veel gevallen naast energiearmoede ook last hebben van kledingarmoede) aandoen om niet dood te vriezen. Zo rolt de solidariteit in Nederland en zo rolt dit """demissionaire""" kabinet, dat sinds het aftreden precies hetzelfde blijft doen als daarvoor: pas maatregelen treffen als het eigenlijk al te laat is, en dan zeggen dat de maatregelen nou eenmaal niet beter konden omdat er snel gehandeld moest worden. Kan er misschien iemand Mark Rutte wijsmaken dat we ook enorme last hebben van BIERARMOEDE (en benzinearmoede, en frietarmoede, en chipsarmoede, en sekswerkersbezoekarmoede) dus dat daarom de accijns moet worden afgeschaft? Joe.