Ja dat komt toch ineens wel heel dicht in de buurt bij die 8% geprojecteerd door het Centraal Bureau van Tendentieuze Statistiek. In november 2021 was het leven nog 5,9% duurder dan november 2020, en afgelopen december was dus 6,4% duurder dan de december daarvoor. Die stijging in november was al een record dat sinds 1982 niet aangetikt was natuurlijk al een record, maar daar gaat december dus rammend overheen. Vooral energie steeg ondoenlijk en was ruim 53% duurder dan een jaar eerder. En Nederlandse benzine was met meer dan 2 euro per liter de op een na duurste ter wereld. Volgende week dinsdag maakt het CBS bekend welke goederen er vooral in prijs stegen, in november was het kleding en voedsel. Ondertussen was de CAO-loonstijging in 2021 slechts 2,1%. Was er nou maar een digitale valuta met een maximale omloop zodat er geen inflatie plaats kan vinden en zat deze munt nou maar in moeilijke dip zodat u hem goedkoop aan kon schaffen.