Elektrisch rijden?

Nog niet zo lang geleden een wetenschapper van zo een onderzoeksburo (a la Clingendael) op televee:

Als alle auto's in NL elektrisch moeten worden is er te weinig lithium in de wereld. Zelfs als alle andere landen zouden stellen dat NL al het lithium in de wereld mag hebben dan is het nog te weinig om alle auto's in NL elektrisch te maken.... Dus met de huidige batterijen gaat het niet gebeuren.

Daarna had hij nog iets over het elektriciteitsnet dat totaal niet geschikt is om van benzine en van het gas te gaan.....

Je zult het terug moeten zoeken want deze man wordt natuurlijk niet nog een keer door de NPO uitgenodigd, met deze vuige praatjes die dwars tegen het wensdenken ingaan.