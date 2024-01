Heeft u braaf naar de overheid geluisterd en geïnvesteerd in zonnepanelen? Gefeliciteerd, dan wordt u keihard genaaid bij Essent. De energiereus is nogal ontevreden over de huidige salderingsregeling en terugleververgoedingen en besluit daarom de kosten die ze maken voor de zonneprofiteurs stiekem terug te verdienen met hogere tarieven voor de derde van de Nederlanders met panelen op het dak. Iets wat RTL ontdekte, Essent in eerste instantie ontkende, daarna iets minder sterk ontkende en vervolgens alsnog toegaf. En als bedrijven zo geheimzinnig doen over hun beleid, dan weet u dat u enorm de lul bent. Dan betaalt u bij een eenjarig contract een tarief van 39,8 cent per kilowattuur, terwijl uw paneelloze buurman voor het zelfde contract lachend een tarief van slechts 29,5 cent per kilowattuur aftikt. "Ook is het gastarief veel hoger dan voor andere klanten. Je betaalt dan geen 1,32 euro per kuub, maar 1,44 euro. Extra vervelend: je ziet niet dat je een hoger tarief krijgt dan andere mensen." En zo wordt u stiekem genaaid door Essent, omdat Essent op zijn beurt wordt genaaid door overheidsmaatregelen en uiteindelijk blijft iedereen ontevreden achter. Een beter klimaat: leuker kunnen we het niet maken, wel duurder.