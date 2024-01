Slecht nieuws voor iedereen die in een gemeente woont: de lokale ambtenaren hebben het op de inhoud van uw portemonnee voorzien. Gemeenten verwachten dit jaar 8,5 procent aan extra inkomsten en hoewel dat niet betekent dat u persoonlijk 8,5 procent meer gaat dokken, zult u op sommige plekken wel de financiële pijn voelen. Naast de prijsverhogingen voor de afvalstoffenheffing (gemiddeld +6,3 procent) en het in het riool deponeren van een bruine beer (+6,6 procent) slaan de grote steden hun handen aan de uiers van de bekendste melkkoe van allemaal: de auto. "De begrote opbrengst van parkeerheffingen stijgt in 2024 naar verwachting met bijna 11 procent tot ruim 1,3 miljard euro. De stijging van 130 miljoen euro voor alle gemeenten tezamen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Amsterdam (+39,4 miljoen euro), Rotterdam (+37,3 miljoen euro) en Utrecht (+14,2 miljoen euro)." Stilstaan is nog nooit zo duur geweest. Geen wonder dat een plekje voor uw trouwe vierwieler in onze hoofdstad al evenveel als een riante woning elders in het land kan kosten. U moet en zal van uw 15-minutenstad genieten, meer kunt u tenslotte niet veroorloven. Alle burgers weer maximaal door de belastingmangel, zodat er meer geld beschikbaar komt voor ongewenste kabelbanen en inclusieve verkeerslichten. Iedereen vast in de financiële houdgreep van de gemeentebelasting en niemand die nog een vluchtauto kan betalen.