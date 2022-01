Het leven wordt onbetaalbaar en al het andere wordt ook duurder. Stroom. Gas. Benzine. Bier. BROOD. Hoe moet een student nog rondkomen? In december werd de hoogste inflatie sinds 1982 gemeten door abacus-ambtenaren die zelf ongetwijfeld via hun CAO correctief zijn ingedekt tegen inflatie, maar de werkelijke prijs van het leven / wordt uit de schappen gegrepen. Bij Albert Schwab Klaus Hamster Albert Heijn Delfzijl zijn twee halfjes bruin ACHT PROCENT DUURDER GEWORDEN tussen 31 december 2021, 23u59 en 01 januari 2022, 00u01. (Wat er in die minuut daar tussen precies gebeurd is, weet alleen het WEF. Of de millennium bug van Bill Gates.) Het is een voorbode van wat komen gaat: de officiële CBS-cijfers over de inflatie in december. Even afwachten nog, of die rekenkundige Haagse werkelijkheid recht evenredig zal lopen aan DE REALITEIT van een student in Delfzijl.