Of Greta Timmermans en consorten even kunnen opletten, want vandaag staat een mooie reality check in de Telegraaf. De vraag naar elektriciteit voor laadpalen, inductiekookplaten en warmtepompen neemt zo snel toe, dat de netbeheerders de uitbreiding van het stroomnet niet kunnen bijbenen. Dat zeiden we natuurlijk al lang, maar we grijpen elke kans aan om utopische CO2-shamers met een stukje realiteit in het gezicht te slaan. Want doordat op de ene plek vol trots een nieuwe laadpaal in gebruik wordt genomen, moet op een andere plaats een brandstofslurpende generator worden aangeslingerd omdat we het nieuwe dorpshuis nog niet aan het stroomnet kunnen hangen. Tel uit uw CO2-winst. En dit is niet een probleem dat binnen een paar dagen is opgelost. "We hebben zo’n tienduizend nieuwe trafohuisjes, honderden nieuwe transformatorstations, en duizenden extra kilometers leidingen nodig", stelt netbeheerder Alliander. Moederbedrijf Liander signaleert in hoog tempo meer knelpunten op het elektriciteitsnet en de gemeente Amsterdam ziet hun woningbouw- en klimaatambities in gevaar komen en vraagt het Rijk om hulp. Daar zijn ze echter nog te druk met formatiespelletjes en coronapassen om zich zorgen te maken over het in gevaar komen van één van onze essentiële levensbehoeften, dus daar moeten we niet te veel van verwachten. Heeft iemand nog een dieselgenerator over?