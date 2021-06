Afgezien van het intermittency probleem van zon en wind (je hebt er niets aan als de/het ... etc) : We hadden al het punt van afgedankte windturbine bladen. (Valt niks mee te beginnen, niet recyclebaar) maar het probleem van de vervuilende zonnepanelen wordt inmiddels ook steeds meer geventileerd.

Why Everything They Said About Solar Was Wrong

Solar Panels Will Create 50 Times More Waste & Cost 4 Times More Than Predicted, New Harvard Business Review Study Finds

“The economics of solar,” write Atalay Atasu and Luk N. Van Wassenhove of Institut Européen d'Administration des Affaires, one of Europe’s leading business schools, and Serasu Duran of the University of Calgary, will “darken quickly as the industry sinks under the weight of its own trash."

Bron:

notalotofpeopleknowthat.wordpress.com...