Elon schrijft op Twitter: "Tonight, we radically increased the design goals for the new Tesla Roadster. There will never be another car like this, if you could even call it a car. Tesla/SpaceX collab. I think it has a shot at being the most mind-blowing product demo of all time. 0-60mph < 1 sec And that is the least interesting part."

De oorspronkelijke productie-specs waren 0-60mph in 1,9 seconden, en die tijd zou in het aanstaande model dus bijna geHALVEERD worden. Volstrekt onduidelijk hoe dat mogelijk zou zijn, maar je kunt het altijd proberen.

Dat is 2,75 G aan acceleratie. En het huidige record is 1,40 seconden door de onderstaande purpose built elektrische McMurtry Spéirling (wiki) die zichzelf aan de grond zuigt met twee ventilatoren die samen 2000 kilo (!) aan downforce genereren.

Heel benieuwd hoe Elon daar nog eens meer dan 0,4 seconden vanaf gaat racen. Maar hey, een collab met SpaceX levert ongetwijfeld mooie dingen op.

Beelden van de brandstofrecordhouder, namelijk 1,66 seconden door die volstrekt waanzinnige Dodge Challenger SRT Demon 170, na de breek.

Naschrift 17:02 - Ah, het 1 seconde-record is eigenlijk al verbroken, zij het niet in een productiemodel. Zwitserse studenten bouwden de Mythen, die bevrouwd (40 kilo) en al in slechts 12,3 meter in 0,956 seconden naar 100 kilometer per uur gaat - wat dus 62 mijl per uur is!