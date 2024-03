Ik heb deze model Y op 1 januari ontvangen en ik had direct ruzie met de autopilot die bijzonder boos was op mij toen ik mijn smartphone aanraakte wat door de interne camera haarfijn werd geregistreerd. Nu heb ik het blijkbaar vijf keer gedaan en de laatste keer was…

Daar doet de Godin van de Ironie even een poepje op de kale bats van Vincent Everts. De elektriek automagisch rijdende trendwatcher werd in 2018 door het Tesla Tribunaal veroordeeld wegens bellen tijdens autopilot. Afgelopen jaarwisseling ruilde hij z'n oude X in voor een nieuwe Y en nu is het mis. Zes jaar later is niet alleen de rechter boos op Everts maar nu ook zijn eigen Tesla. Het wagentje heeft ontdekt dat Everts tijdens het rijden vijf keer (!) met zijn vingers aan z'n smartphone heeft gezeten en nu mag hij EEN WEEK LANG niet op de autopilot.