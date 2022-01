:

Ik heb verder niet naar haar insta gekeken. Wanneer zij dit soort dingen zegt dan ben ik het geheel oneens met haar.

Haar verhaal in het interview vind ik wel OK en zij werkt wel, en meer uren dan gemiddeld voor haar geld. Daarmee kom je blijkbaar in een soort armoede terecht en zelfs dat wil ze zo nog niet benoemen. Toch is dat wel wat haar overkomt in deze situatie. Dat is schrijnend. Mensen zouden ook met haar inkomen gewoon normaal moeten kunnen leven. Geen vetpot, maar wel je vaste lasten betalen en nog iets kunnen sparen.

Een tegel ergens verderop gereageerd dat het niet zo lang geleden was dat je met zo’n inkomen kostwinner kon zijn van een gezin. Dat is nu onmogelijk.

We creëren nieuwe armoede neen met lage opleiding/banen gedwongen zijn tot dubbel inkomen. Doen rijken ook wel, maar niet uit noodzaak. Die komen ook niet bij een kritische grens als een van beide onverhoopt niet meer kan werken. Dan is het gevolg minder sparen en luxe. Voor mensen als Lotte, anderen die bv verpleegkundigen, politieman, docent enz zijn is het gevolg van minder inkomen wel ingrijpend.

Die armoede is niet het gevolg van een verkeerd inkomen, maar van gigantische lasten die onze overheid op ons legt en die met ridicuul beleid alleen maar zal verhogen.