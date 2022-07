Alles wordt nog steeds duurder, maar niet goedkoper. Het Leven® was in juni volgens de inflatiecijfers van het CBS maar liefst 8,6% minder aangenaam dan een jaar eerder. De daling van de inflatie van heeeeeel hoog (8,8%) naar heeeeel hoog wordt vooral veroorzaakt doordat energie in juni heeeeeeeeeel duur was, in plaats van heeeeeeeeeeeeeel duur. Ondertussen stijgt de stijging van de prijs van voedsel (bekend van tv) maar door, naar 11,2%. "Met name de prijsontwikkelingen van zuivelproducten en vlees hadden een verhogend effect op de inflatie." Benieuwd wanneer de consumenten optoeren om met hun boodschappenkarretjes te gaan protesteren bij Friesland-Campina.

Inflatie daalt, maar nog steeds moeilijk hoog

Het is al lang niet meer alleen energie