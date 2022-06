Iedereen die nog snel zijn graantje mee wil pikken van het klagen over de historisch hoge prijzen van benzine, boodschappen, bier, bruine bonen, bloemen, bouwmaterialen en verder ALLES, moet snel zijn. Want de inflatie is in mei voor de tweede maand op rij gedaald. Voor een ons inflatie betaalde u volgens het CBS in mei nog maar 8,8%, terwijl dat in maart nog 9,7% was. Als het zo doorgaat houden we straks geen inflatie meer over en dan is het koopkrachtplan van de werkgevers en de werknemers alsnog te laat. Komt allemaal door de dalende stijging van de energieprijzen, die nog maar 105% (dat is 100 procent, en dan nog eens 5% erbij, red.) hoger liggen dan vorig jaar. Maar vrees niet, de prijsstijgingen van eten en tanken stijgen gewoon door. "Benzine was in mei 23,8 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dat 20,1 procent" en "Voedingsmiddelen waren in mei 9,1 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dat 8,5 procent."

Ondertussen in de echte wereld