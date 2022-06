€ 2,504 verdomme! DAT IS MEER DAN 5 GULDEN!!! Nederland is het enige land ter wereld waar je een een beetje benzine krijgt in ruil voor je verkeersboete. Die arme Gertjan Verbeek op de foto hierboven ook helemaal geschrokken. De laatste keer dat hij zo schrok was gisterenavond, toen Samantha onder de douche vandaan kwam spartelen. Rijkeluishobby tanken kan nu alleen nog maar in Duitsland. De adviesprijs voor een litertje puur geluk in Nederland is nu € 2,504 - het vorige record was € 2,502 op 10 maart, toen kregen we ietsjepietsjepietsjepietsje accijnsverlaging, het hielp allemaal geen ene schijt en het is allemaal de schuld van Mark Rutte. Als we tanken kunnen we geen brood meer betalen, maar als we brood halen kunnen we niet meer tanken en als we niet meer tanken kunnen we niet meer naar het werk - op dit moment is doodgaan van de honger gewoon de allerbeste optie voor de Nederlander! Even kijken of dat schijtministerie nog wat tips hee..

JA DAT LUKT WEL, HET KAN OOK NIET ANDERS HÈ

