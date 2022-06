VANDAAG! Alle pomphouders in de grensstreek doodvermoord in de gehaktmolen van Mark Rutte. Onze buurmoffen hebben namelijk heel veel oorlogen verloren, maar de prijzenoorlog hebben ze gewonnen. Vanaf vandaag is het litertje Duitse peut 50 cent goedkoper dan het litertje Nederlandse peut. Dat maakt dat het gunstig is om naar Duitsland te FallGelben voor een tankbeurt vanuit: HEEL NEDERLAND. Gelukkig hebben we in Nederland wel goedkopere peuken, goedkoper bier, goedkoper vreten, goedkopere auto's, lagere belasting, goedkopere huizen, enzovoorts, dan in Duitsland. O NEE OOK ALLEMAAL NIET.

