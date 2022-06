Elke dag beginnen tussen de 80.000 en 100.000 kinderen te roken in de wereld.

De tabaksindustrie steekt veel tijd en geld in de ontwikkeling van het perfecte sigarettenpakje. En denkt vooral na over verpakkingen die kinderen aanspreken. Ze voegen allerlei smaken toe aan sigaretten die juist kinderen lekker vinden en stoppen ze in pakjes die kinderen leuk vinden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren gevoelig zijn voor leuke en hippe kleurtjes. Sommige verpakkingen doen aan snoepgoed denken.

Voor vrouwen en meisjes zijn sigarettenpakjes speciale verpakkingen bedacht. Zoals in Nederland het merk Glamm: een klein, wit pakje met een roze orchidee, met daarin superslanke en "elegante" sigaretten. Je longen worden nog steeds zwart van de teer.

Vraag je mensen of ze in een leeuwenkooi in Artis gezet willen worden, dan doet niemand dat. Het is anders als het gevaar op lange termijn komt.

Het puberbrein is helemaal niet bezig met gezondheidseffecten die optreden als je dertig of veertig bent, maar met het hier en nu. Met het uitproberen van dingen die niet mogen.

Eenmaal verslaafd is het brein zodanig aangetast door de verslaving dat ze er niet meer vanaf kunnen komen.

En voor de grote winst mogen best wat mensen doodgaan van de tabaksindustrie.

Ze weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Winst maken met de verkoop van een dodelijke product.

Sjoemelsigaretten (gaatjes in het filter) vonden ze ook geen probleem en via de lobby's komen ze er mee weg.