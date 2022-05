Wat je noemt een bitchfight tussen D66'ers. De Raad van State, voorgezeten door Thom de Graaf (D66), maakt gehakt van de Wet Voltooid Leven van Pia Dijkstra (D66): "De in het wetsvoorstel opgenomen zorgvuldigheidseisen zijn onvoldoende om aan de door de Afdeling advisering geformuleerde waarborgen te voldoen." Dat lijkt in lijn met de conclusie van de commissie die onder leiding van Paul Schnabel (ook al D66, hoe komen we ooit van die partij af?, red.) in 2016 adviseerde dat de huidige euthanasiewetgeving al genoeg ruimte biedt om een einde te maken aan een voltooid leven. Even los van het lastige dilemma in deze kwestie en het feit dat de huidige praktijk ook niet zaligmakend is, zegt dit advies van D66 wel alles over D66. De wet is namelijk bedoeld voor Grachtengordelaars op leeftijd die hun drie etages hoge boekenkast helemaal hebben uitgelezen en te moe zijn om voor de achtste keer naar de negende van Beethoven in het Concertgebouw te gaan. Maar over opa met zijn kromme rug van het stratenmaken die de verwarming niet meer kan betalen en geen geld heeft voor een reisje naar zijn kleinkinderen en op een slechte dag besluit dat het voor iedereen maar het beste is als hij er tussenuit piept, is dan weer niet voldoende nagedacht. Benieuwd of het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag dit wetsvoorstel nu aan de beademing gaat leggen.