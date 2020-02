In deze toch meer team D66 dan. Wie echt wil vindt wel een manier, en dat is vaak aanzienlijk pijnlijker, enger en traumatischer voor de omgeving dan een einde dat volledig bewust gekozen en besproken is.

Persoonlijke autonomie en gelijke rechten qua homohuwelijk en zo is voor mij wel de reden geweest in het verleden op ze te hebben gestemd. Nu zijn ze teveel doorgeschoten richting links reactionair, antidemocratisch (al ben ik zelf als liberaal ook geen fan van referenda voor zomaar alles), te socialistisch, te klimaatfanatiek en veel te pro-EU. Wat je van een oorspronkelijke anti-establishment partij toch niet zou verwachten, behalve dat ze nu zelf het establishment zijn.

Waar ik wel moeite mee heb is het euthanaseren van demente bejaarden die een ooit wilsverklaring hebben ondertekend en nu echt niet meer dood willen. Zoals die arts die een demente vrouw onder dwang injecteerde. De vrijspraak snap ik dan ook nog wel, maar dit lijkt me niet goed. Die mensen hebben in feite het besef van een kind, dat het niet langer kan schelen dat het wellicht voor gek staat of onwaardig leeft in de ogen van hun oude zelf. Iets wat je tig jaar terug wilde en vastlegde is niet per se wat je nu wilt. Dat je omgeving je dood wil, omdat ze vinden dat je dan minder "lijdt", vind ik geen sterk argument.

Verder, tja, als iemand niet meer wil leven is dat gewoon zo. Kun je roepen dat iemand geestesziek is of het brein "defect" of dat ze "irrationeel" zijn, maar dat kun je net zo goed roepen van mensen die ondanks de harde naakte feiten des levens over een bestaan met geboren worden, iets (misschien) met pijn en moeite opbouwen en dat gegarandeerd, vaak na een lange ellendige aftakeling weer verliezen om vervolgens in hetzelfde niets te verdwijnen als waar je vandaan kwam, of een misschien nog ergere bestemming bereiken of een eindeloze herhaling van die existentiële wip-wap, nog zo lekker positief en optimistisch blijven.

Überhaupt iets willen is irrationeel, leven of sterven. Een robot of computer wil niks dat de ontwerper er qua motivatie niet ingestopt heeft. En de vermoedelijke "ontwerper" van de mens, Moeder Natuur en haar genadeloze evolutie heeft nu eenmaal een voorkeur voor leven dat zich voortplant en nieuwe loten aan de boom des levens voortbrengt i.p.v. zich er depressief aan verhangt. Is niks rationeels aan.

Dus ja, ik kan me voorstellen dat je als naaste niet wilt dat je dierbare "ontsnapt" of zich van een leven "berooft" waar jij wel zo blij mee bent of het net genoeg draaglijk vindt, maar of dat nou per se zo in het belang is van de persoon in kwestie is nog maar de vraag. Afgezien van roepen om aandacht zullen de meeste mensen toch geen succesvolle zelfmoord plegen of tot het gaatje gaan met euthanasie omdat ze hun teen gestoten hebben en het allemaal vaak ook weer meevalt de volgende dag.

Heb na mijn eigen poging genoeg momenten gehad van zowel spijt (je doet immers je ouder(s) en omgeving erg veel verdriet en je hebt ook best een hoop goede of neutrale dagen) maar zeker genoeg momenten dat ik juist spijt had dat het niet was gelukt. Niets zo veranderlijk als een mens... Maar als het wel lukt, kun je er ook geen spijt meer van krijgen, dus om dat als tegenargument aan te dragen slaat ook aardig dood.

Wil je niet dat mensen er een eind aan maken omdat ze ongelukkig of eenzaam zijn, doe daar dan zelf wat aan. Geef (in je eigen omgeving of algemeen) die mensen een beetje aandacht, gezelschap of plezier. Mits ze het verdienen en je niet misbruiken via emotionele chantage natuurlijk. Je bent het niet verplicht en men draagt ook eigen verantwoordelijkheid om persoonlijke problemen op te lossen. Alleen maar hard foei roepen naar mensen die uit de achtbaan des levens willen stappen via een ordentelijk eindpunt i.p.v. zich tijdens een looping uit de kar te gooien, terwijl je zelf eigenlijk niets persoonlijk voor ze wilt doen, is nogal makkelijk.