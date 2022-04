Ernst Kuipers, de huidige minister van Stethoscopische Zaken, mocht vandaag een babbeltje houden over het onderwerp dat bijna de formatie op de klippen liet lopen: euthanasie. U weet wel, dat onderwerp waar D66 graag versoepelingen op ziet en wat volgens de ChristenUnie helemaal niet mag van de verzonnen wolkenman. Uiteindelijk realiseerden de partijen dat ze bij nieuwe verkiezingen het onderspit zouden delven en besloten ze dit onderwerp los te koppelen van de coalitie, waardoor Rutte IV er alsnog kwam. Een potentieel mijnenveld voor Kuipers, waar hij vandaag tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) simpelweg omheen liep door de initiatiefwet Voltooid Leven van partijcollega Pia Dijkstra compleet niet te noemen. Wel stak hij de huidige wetgeving een paar veren in het levenloze achterwerk en moest hij even zijn afkeuring uitspreken over mensen die zelf het einde wensen in te luiden met een fataal poedertje. "Daarvan ben ik geen voorstander. Het gevaar van een impulsieve inname van een dodelijk middel is te groot." Dat kan wel zo zijn, maar zo lang de D66-wet niet door de beide Kamers wordt geloodst blijft de vraag naar dergelijke legale (maar illegaal om te leveren voor dit doeleinde) poeders bestaan. Het wordt tijd voor duidelijkheid in plaats van belerende vingertjes. We hebben lang genoeg gewacht, gooi die wet Voltooid Leven in stemming en zorg dat je voldoende steun vindt. Want de beste manier om een einde te maken aan deze poedertjes is een alternatief voor een einde.

