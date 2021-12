Ik ook wel, vond het fatsoenlijke lui en toen nog wel gezond rechts en daarbij sociaal. De zogenaamde klassieke Christelijke punten vond ik niet zo belangrijk. Al jaren geleden heeft de CU zich daar ook wel pragmatisch opgesteld. Ze laten nu echt te veel varen, of ze moeten iets terug hebben gekregen. We gaan het zien.

Voltooid leven is een dramwet van 66 die werkelijk niemand iets zinnigs brengt. De eigen coryfee Schnabel is tegen en hij was voorzitter van het committee van onderzoek. Toch er door drammen, er is nauwelijks vraag naar, het staat naast de huidige euthanasiewet en 2 wetten die op eenzelfde veld zitten geeft gedoe.

Het is erg slecht uitgewerkt en gaat bv uit van beoordeling door een soort voltooid leven coaches, een functie die helemaal niet bestaat en waar niemand dus van weet wat die moeten kunnen en doen.

Wat ik verder hoor is dat onderzocht is of ouderen hier behoefte aan hebben en dat is er gewoon niet.

Verder vind ik dat je best kritisch mag zijn op abortus, zonder het te willen afschaffen hoor, Er wordt echter zo makkelijk over gedaan en elke kritiek wordt gelijk met een agressiviteit gepareerd door 66 types die haaks staat op verontwaardiging bij diezelfde 66ers wanneer er inhoudelijk kritiek is op de religie der vrede.